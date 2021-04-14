14.04.2021 (19:13)

Документы и артефакты Русского географического общества покажут в Калининградском Доме офицеров флота

В Калининграде в Доме офицеров флота 15 апреля в 12.00 состоится торжественная церемония открытия передвижной выставочной экспозиции Русского географического общества.

Выставка содержит документы и артефакты о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции.

Одна из экспозиций выставки посвящена маякам Балтийского моря, здесь представлены самые известные маяки, в их числе старейший российский маяк «Толбухин», построенный по указу Петра I еще в 1719 году.?

Особое место на выставке занимает мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива артефакты времен Первой Мировой войны и Великой Отечественной войны.

Также в составе передвижной экспозиции – выставка «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников. В её основу легли ранее не экспонировавшиеся семейные фото, отрывки воспоминаний.

Экспозиции выставки можно будет свободно посетить с учетом противоэпидемиологических требований, введённых в Калининградской области.

В Калининград экспонаты выставки были перевезены из Санкт-Петербурга. После столицы Янтарного края передвижная выставка посетит еще более 20 городов России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице