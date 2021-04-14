14.04.2021 (20:35)

Курсанты Военной академии МТО посетили выставку «золотой фонд русского географического общества»

Курсанты Военного инженерно – технического института Военной академии МТО им. генерала армии Хрулёва А.В. посетили передвижную выставочную экспозицию Всероссийской общественной организации «Золотой фонд Русского Географического Общества» открывшуюся в начале этого месяца в Доме офицеров Западного военного округа.

Представленные на выставке материалы (портреты, копии дневников, карандашные наброски, карты с маршрутами экспедиций, фотографии) познакомили курсантов с экспедиционной и научной деятельностью выдающихся русских путешественников, исследователей Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран.

Отдельные стенды рассказывают о судьбах и вкладе в науку выдающихся исследователей: Г.Я. Седове, П. П. Семёнове-Тян-Шанском, В. А. Обручеве, Н. Н. Миклухо-Маклае, Н. М. Пржевальском,

Г. Е. и М. Е. Грумм-Гржимайло, Н.И. Вавилове и др.

Большой интерес у курсантов вызвала мультимедийная экспозиция, посвященная бронекатеру БК-31, погибшему в Сталинградской битве 10 октября 1942 года. История героической гибели бронекатера, рассказ о том, как уже в наше время изрешеченный снарядами катер был поднят с волжского дна, судьбы членов экипажа БК-31 и их личные вещи, поднятые поисковиками, документальные воспоминания очевидцев военных событий не могут оставить равнодушными посетителей выставки.

Здесь же представлены поднятые специалистами Центра подводных исследований РГО со дна Финского залива предметы времен Великой Отечественной войны. Фотовыставка «Маяки Балтики» и экспозиция «Хранившие семейное тепло» (посвященная женам советских военачальников) также привлекли внимание курсантов.

Русское Географическое Общество, учрежденное в 1845 г., является одним из самых старых и заслуженных географических обществ мира. «Свободная и открытая для всех, кто проникнут любовью к родной земле и глубокой, несокрушимой верой в будущность Русского государства и русского народа, корпорация». Так определил сущность Русского Географического Общества многолетний вице-председатель РГО, знаменитый географ и путешественник П.П. Семенов.



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