14.04.2021 (19:53)

Связисты Балтийского флота проводят учения в полевых условиях

В ходе учения применяются современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи.

В рамках учения отдельные подразделения связи совершили многокилометровые марши в районы выполнения задач. На нескольких полигонах в Калининградской области развернуты полевые узлы и отдельные станции связи, задействованы стационарные узлы связи соединений и воинских частей флота.

Также в ходе учения проверяется устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии со стороны условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отрабатываются вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Учение проводится под общим руководством начальника связи флота, в нем задействовано около 1000 военнослужащих и свыше 200 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи и другой специальной техники.

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