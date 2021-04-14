14.04.2021 (21:00)

Методисты ЦДРА провели серию культурно-досуговых мероприятий

В Центральном Доме Российской Армии 14 апреля состоялись публичная лекция «Методика организации и проведения мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина и празднованию Дня космонавтики», семинар «Методика и практика работы учреждений культуры Воздушно-Космических Сил Вооруженных Сил Российской Федерации» и выпуск устного журнала «Боевая подруга».

Мероприятия провели методисты Центрального Дома Российской Армии с участием специалистов военных учреждений культуры Московского региона.

Все эти мероприятия с участием специалистов военных учреждений культуры Московского региона провели методисты ЦДРА во главе с начальником методического отдела Дмитрием Хробостовым. В режиме видеоконференции за происходящим в кинолектории ЦДРА следили сотрудники Домов офицеров всех военных округов, Черноморского и Балтийского флотов, а также многих гарнизонов.

В ходе публичной лекции, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, заведующая отделом научно-методической работы Мемориального музея космонавтики Юлия Костина познакомила с комплексом культурно-просветительских мероприятий, который проводит музей, в том числе с методикой подготовки и реализации выставочного проекта «Первый».

На семинаре с докладом по теме «Методика и практика работы учреждений культуры Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации» выступил начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Владимир Лужбин. Также его участники услышали выступление заведующего музеем-квартирой Ф.М.Достоевского Павла Фокина, который раскрыл тему «Гений философско-психологического романа (к 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского)».

Героиней очередного выпуска устного журнала «Боевая подруга» стала солистка ансамбля Воздушно-космических сил заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина. Рассказав о себе и своем творчестве, она исполнила песни: «Гляжу в озёра синие», «Обнимая небо, «Степной волк».

В заключение участники мероприятий посетили планетарий ЦДРА.



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