14.04.2021 (21:00)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с армянским коллегой

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с начальником генерального штаба Республики Армения Артаком Давтяном.

«Рад приветствовать Вас в Москве. Армения – ключевой союзник и партнёр России в Закавказье», - сказал в начале переговоров начальник Генштаба ВС РФ.

Валерий Герасимов отметил, что страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

Показателем высокого уровня двусторонних отношений, по его словам, «является функционирование на территории Армении 102-й российской военной базы».

«Мы продолжаем готовить квалифицированные кадры в вузах Минобороны России», – заявил начальник Генштаба ВС РФ. Также он добавил, что в период пандемии новой коронавирусной инфекции на территории Армении оказывали помощь в диагностировании военнослужащих армянских вооруженных сил. Всего проведено более 22 тыс. исследований.

«Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне», - сказал генерал армии Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что в этом году проводится 9-я Московская конференция по международной безопасности, Международные армейские игры и Международный военно-технический форум «Армия-2021».

«Ожидаем делегации и команды вооруженных сил Республики Армения на этих мероприятиях, а также подразделение на стратегическом командно-штабном учении «Запад-2021», – заявил начальник Генштаба ВС РФ.

«Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере», – подытожил генерал армии Валерий Герасимов.



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