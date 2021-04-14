14.04.2021 (20:30)
Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Габонской Республики Мишелем Муссу-Адамо
14 апреля состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Габонской Республики Мишелем Муссу-Адамо.
Габонский министр прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом для участия в переговорах по тематике двустороннего сотрудничества.
В ходе встречи состоялось обсуждение имеющихся проектов сотрудничества в оборонной сфере, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.
Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.