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14.04.2021 (20:30)

Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Габонской Республики Мишелем Муссу-Адамо

14 апреля состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Габонской Республики Мишелем Муссу-Адамо.

Габонский министр прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом для участия в переговорах по тематике двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи состоялось обсуждение имеющихся проектов сотрудничества в оборонной сфере, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте.

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового взаимодействия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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