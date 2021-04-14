14.04.2021 (18:10)

Корабельная поисково-ударная группа Северного флота провела учение по ПВО в Баренцевом море

Сегодня корабельная поисково-ударная группа Северного флота в составе малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга» провела учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в полигонах боевой подготовки флота в акватории Баренцева моря.

Данное плановое мероприятие боевой подготовки проходило в рамках контрольных проверок за зимний период обучения.

Малые противолодочные корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили совместную тренировку с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. Имитацию воздушной цели осуществлял самолёт Ил-38 армии ВВС и ПВО.

На завершающем этапе учения экипажи малых противолодочных кораблей выполнили стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими установками АК-630. По условиям учения корабельная поисково-ударная группа отражала налёт авиации условного противника и осуществляла уничтожение управляемой авиабомбы. Имитированные воздушные цели были поставлены самолетом Ил-38.

Учения надводных сил во взаимодействии с авиацией по отражению средств воздушного нападения являются одним из наиболее сложных элементов боевой подготовки группировок кораблей и проводятся, как правило, в завершение периода обучения. После анализа материалов объективного контроля действия экипажей малых противолодочных кораблей будут оценены командованием объединения.

Малые противолодочные корабли «Брест», «Юнга» и «Снежногорск» предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами АК-176М и АК-630М, противолодочным оружием - реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.

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