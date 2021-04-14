14.04.2021 (16:35)

В Нижегородской области расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» ЗВО отразили воздушную атаку условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области военнослужащие отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках двухстороннего тактического учения отразили воздушную атаку условного противника на оборонительные позиции танковых и мотострелковых рот с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2».

В ходе учения подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) совершили марш в указанный район для несения боевого дежурства по контролю воздушного пространства. Военнослужащие произвели поиск, обнаружение и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных пусков ракет.

Всего военнослужащие подразделений ПВО уничтожили более 40 беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов условного противника. Моделирование целей и расчет попадания ракеты производился с помощью специально разработанного программного обеспечения для тренажера ЗРК «Тор-М2».

В отработке вводных задач участвовало более 120 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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