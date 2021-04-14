14.04.2021 (17:15)
В Поволжье началось командно-штабное учение с соединением противовоздушной обороны ЦВО
В Самарской и Саратовской областях началось командно-штабное учение с соединением и воинскими частями противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО). Мероприятие проходит под руководством командующего объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО генерал-майора Владимира Мельникова.
В учении задействованы подразделения ПВО и расчеты радиотехнических войск, на вооружении которых стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и мобильные радиолокационные станции «Небо-М».
В ходе мероприятия командный состав соединения отработает действия по управлению боевыми расчетами дивизионов при отражении массированного ракетно-авиационного удара условного противника. Подразделения радиотехнических войск выполнят учебно-боевые задачи по мониторингу воздушного пространства, обнаружению и выдаче координат учебных целей на командный пункт для принятия решения об ух уничтожении.
Кроме того, в рамках учения боевые расчеты дивизионов ЗРС С-400 «Триумф» и радиотехнических войск отработают задачи по маскировке, развертыванию ложных позиций и совершению марша в новый позиционный район.
В командно-штабном учении соединения противовоздушной обороны ЦВО, которое продлится в течение трех дней, принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники.