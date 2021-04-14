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14.04.2021 (17:30)

В горах Красноярского края стартовал международный конкурс АрМИ-2021 по ски-альпинизму «Саянский марш»

В горах Западный Саян (Красноярский край) состоялась торжественная церемония открытия международного этапа соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш-2021». Конкурс проводится в рамках Армейских международных игр -2021.

В церемонии открытия состязаний приняли участие представители Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, штаба Центрального военного округа и Центрального спортивного клуба Армии.

«Цель наших соревнований — это, прежде всего, повышение мастерства личного состава горных подразделений, воспитание воли, решительности, смелости, самостоятельности и разумной инициативы. Но главной задачей состязаний является укрепление войскового товарищества», — отметил заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Владимир Неваев.

На церемонии открытия в торжественной обстановке лучшие представители команд под аккомпанемент военного духового оркестра горного соединения Центрального военного округа подняли флаги стран-участниц соревнований и флаг Армейских международных игр.

Конкурс проходит на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки». Участники прошли мандатную и медицинскую комиссии и получили оружие. Кроме этого, все команды приняли участие в строевом смотре, в ходе которого судейская комиссия проверила комплект обмундирования и имущества военнослужащих.

В состязаниях принимают участие сборные команды из России, Китая, Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, а также женская сборная команда Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Саянский марш
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