Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2021 (17:45)

В апреле в Таджикистане пройдет совместное российско-таджикское учение

Совместное тактическое учение с привлечением более 3,5 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы и Вооруженных сил Республики Таджикистан пройдет в период с 19 по 23 апреля на трех полигонах в Таджикистане. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«Этапы учения пройдут на полигонах Харб-Майдон, Момирак и Самбули. Военнослужащие двух стран отработают вопросы боевого слаживания и совместного применения войск при выполнении учебно-боевых задач», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

От российской стороны к учению будет привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе штурмовики Су-25СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация». Разведку целей и корректирование огня обеспечит группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Гранат» и «Леер».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России провел встречу с коллегой из Таджикистана
В 2021 году по линии ОДКБ будут организованы четыре учения на территории Таджикистана и России
В Туве завершилась вакцинация военнослужащих ЦВО и гражданского персонала от коронавирусной инфекции
Участники конкурса «Саянский марш-2021» провели завершающую тренировку по ски-альпинизму перед стартом международных соревнований

Метки:
Центральный военный округ , Международные учения , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false