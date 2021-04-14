14.04.2021 (17:45)

В апреле в Таджикистане пройдет совместное российско-таджикское учение

Совместное тактическое учение с привлечением более 3,5 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы и Вооруженных сил Республики Таджикистан пройдет в период с 19 по 23 апреля на трех полигонах в Таджикистане. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

«Этапы учения пройдут на полигонах Харб-Майдон, Момирак и Самбули. Военнослужащие двух стран отработают вопросы боевого слаживания и совместного применения войск при выполнении учебно-боевых задач», — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

От российской стороны к учению будет привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе штурмовики Су-25СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация». Разведку целей и корректирование огня обеспечит группировка беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Гранат» и «Леер».

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