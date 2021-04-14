14.04.2021 (17:05)

Более 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой дивизии ЦВО привлечены к учению на Урале

Более 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) привлечены к командно-штабному учению, стартовавшему сегодня на полигонах Челябинской и Свердловской областей. Мероприятие боевой подготовки проходит в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе практических действий командиры танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений и воинских частей отрабатывают вопросы управления боем и взаимодействия с силами и средствами разведки и беспилотной авиации. Учение проходит по единому замыслу в единой тактической обстановке. Подразделения отрабатывают задачи ведения боя в ходе обороны, наступления, а также ведения рейдово-поисковых действий в отрыве от основных сил.

Особое внимание уделяется действиям танковых и мотострелковых подразделений в обороне по принципу «везде фронт», основанном на опыте вооруженных конфликтов современности.

В учении задействованы современные модификации танков Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-2М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», а также техника специальных родов войск. Всего свыше 600 единиц техники.

Справочно:

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении соединения — современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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