14.04.2021 (15:55)
Военные экологи ЦВО очистят от металлолома земли Минобороны России за полярным кругом
Работы по ликвидации экологического мусора начнутся 10 июня 2021 года. В этом году из Арктики планируется вывезти 600 тонн мусора.
Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) очистит от металлолома земли Миобороны России в поселке Волочанка Таймырского района Красноярского края.
Более 30 военнослужащих, а также около 10 единиц автомобильной и специальной техник будут переброшены из Самары на военный аэродром в Красноярском крае, а затем транспортными вертолетами Ми-8 и Ми-26 будут доставлены к месту выполнения задач. Работы по уборке экологического мусора начнутся 10 июня 2021 года. В этом году из Арктики планируется вывезти 600 тонн мусора.
Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала.