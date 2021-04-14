14.04.2021 (15:55)

Военные экологи ЦВО очистят от металлолома земли Минобороны России за полярным кругом

Работы по ликвидации экологического мусора начнутся 10 июня 2021 года. В этом году из Арктики планируется вывезти 600 тонн мусора.

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) очистит от металлолома земли Миобороны России в поселке Волочанка Таймырского района Красноярского края.

Более 30 военнослужащих, а также около 10 единиц автомобильной и специальной техник будут переброшены из Самары на военный аэродром в Красноярском крае, а затем транспортными вертолетами Ми-8 и Ми-26 будут доставлены к месту выполнения задач. Работы по уборке экологического мусора начнутся 10 июня 2021 года. В этом году из Арктики планируется вывезти 600 тонн мусора.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала.

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