14.04.2021 (16:55)

Юнармейцы Крыма приступили к несению Почётного караула на мемориалах в честь Победы в Великой Отечественной войне

Участники юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Республики Крым заступили в Почётный караул на мемориалах в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Стартовала акция на Аллее Славы в городе-герое Керчи, где накануне отметили 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Право первыми заступить на Пост № 1 выпала честь участникам движения «Юнармия» г. Керчи.

В рамках мероприятия юнармейцы дали клятву юных постовых, после чего заступили на «Вахту памяти». По завершении торжественного открытия Почётного караула собравшиеся почтили память героев войны минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Патриотический проект «Пост № 1» реализуется в рамках государственной программы «Молодежь». Цель проекта — сохранение у подрастающего поколения памяти о героическом подвиге советских воинов, одержавших Победу в Великой Отечественной войне, воспитание у молодежи уважительного отношения к ветеранам, защищавшим Отечество, к истории своей Родины, памятникам и мемориалам боевой славы.

Продлится «Вахта памяти» до 9 мая, в рамках акции учащиеся всех школ и лицеев, юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Республики Крым получат право нести службу в Почётном карауле своего муниципального образования.

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