14.04.2021 (15:20)

Филиал ЦЖКУ Минобороны России по ВМФ выполнил плановые осмотры военных городков, подчиненных Главному командованию Военно-Морского Флота

В целях планового весеннего осмотра и своевременной подготовки к отопительному сезону 2021–2022 годов объектов Министерства обороны Российской Федерации, обеспечивающих деятельность ВМФ, работники филиала ФГБУ «Центрально жилищно-коммунальное управление Минобороны России» по Военно-Морскому Флоту выполнили весенний осмотр военных городков, подчиненных Главному командованию ВМФ.

На сегодняшний день весенний осмотр завершен, комиссиями проверены 830 объектов, а также более 485 км инженерных сетей. В ходе осмотра была проверена техническая оценка состояния эксплуатирующих объектов после завершения отопительного периода 2020–2021 гг., а также проверена готовность объектов к эксплуатации в весенне-летний сезон. По итогам работы комиссии сформированы планы подготовки объектов к предстоящему отопительному сезону, внесены корректировки в планы ремонтов и определены перечни объектов военного назначения для проведения капитального ремонта на следующий год.

На объектах Минобороны России в апреле организовано проведение совместных субботников с участием работников филиала ЦЖКУ по ВМФ и военнослужащих. Два субботника уже прошли и еще два — запланированы в текущем месяце. Во время субботников произведена уборка газонов, санитарная побелка деревьев, осуществлён сбор и вывоз бытового мусора с обслуживаемых военных городков, помывка асфальтного покрытия, восстановлены и приведены в порядок водостоки на фасадах зданий и ограждающие элементы строений, выполнен косметический ремонт эксплуатируемых объектов, а также проведено общее благоустройство территорий.

Перед организацией работ сотрудники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВМФ были проинструктированы по вопросам охраны труда, соблюдения мер пожарной безопасности и техники безопасности, а также по профилактике коронавирусной инфекции.

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