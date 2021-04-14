14.04.2021 (17:00)

Более 1 млн тонн пресной воды подано Севастополю от построенного Минобороны России водозабора

К настоящему времени водозабор, построенный в Республике Крым силами Военно-строительного комплекса Минобороны России, передал на городской гидроузел Севастополя более 1 млн пресной воды.

Благодаря запуску нового водозабора удалось более чем в три раза снизить ежесуточный отбор воды из Чернореченского водохранилища, которое является основным источником обеспечения водой Севастополя.

Всего за 115 дней военные специалисты создали в Крыму уникальный гидротехнический комплекс для обеспечения водой жителей Севастополя. Водозабор построен в нижнем течении реки Бельбек за восемь километров перед впадением реки в Черное море.

В составе комплекса — накопительный бассейн емкостью 150 тыс. кубических метров, аккумулирующий бассейн, плотина, рукав для доставки воды в Днепровский водовод, насосные станции, а также комплекс водопроводных и локальных очистных сооружений, включающий оборудование по очистке промывных вод, ливневых и бытовых стоков с аккумулирующими подземными резервуарами.

Строительство нового водозабора было выполнено силами Минобороны России по поручению Президента Российской Федерации по обеспечению бесперебойным водоснабжением города Севастополь.

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