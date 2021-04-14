14.04.2021 (16:45)

В рамках АрМИ-2021 впервые пройдет конкурс «Меридиан»

В августе 2021 года в рамках Армейских международных игр впервые будет проводиться конкурс специалистов топографических служб вооруженных сил «Меридиан».

Основными целями конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества между участниками, повышение престижа военной службы в топографических службах вооруженных сил стран – участниц АрМИ, развитие состязательности и демонстрация тактико-технических характеристик современных образцов средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения.

Конкурс «Меридиан» включает в себя три этапа. На первом участники соревнований выполняют упражнения по армейской тактической стрельбе из автомата. Второй — позволит оценить умение участников ориентироваться на местности по компасу. На третьем этапе «Топографический квадратлон» участники соревнуются по специальным вопросам геодезии, картографии и геоинформатики.

Предусмотренные конкурсом задания направлены на определение мастерства и слаженности расчетов при комплексном выполнении специальных задач с применением современных технологий и новейших средств топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Конкурс пройдет на территории Парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в подмосковном Алабине.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице