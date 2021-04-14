14.04.2021 (15:45)

Саперное подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдало контрольную проверку

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения саперы Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали зачёты по специальности.

В течение учебного периода специалисты саперного подразделения совершенствовали свои навыки по таким темам обучения, как взрывное дело, инженерные заграждения противника и другим.

В ходе проверки военнослужащие совершил марш протяженностью 10 километров в район войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ, после чего отработали вопросы по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств условного противника, а также минированию зоны подходов к своим позициям.

Сдача контрольной проверки за зимний период обучения саперами ОГРВ ПРРМ проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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