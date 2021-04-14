14.04.2021 (14:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели чемпионат по джиу-джитсу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен чемпионат по джиу-джитсу.

В соревнованиях приняли участие 10 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Каждая команда состояла из двух спортсменов разных весовых категорий. Согласно условиям чемпионата, участники состязались в двух весовых категориях: до 73 и до 90 кг.

По итогам соревнований военнослужащие 1-й мотострелковой роты заняли общекомандное первое место, второе место — рота охраны, третье — рота мобильных средств связи. Призерам соревнований были вручены грамоты и сувениры с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

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