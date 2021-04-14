14.04.2021 (14:15)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО провели первую тренировку пеших парадных расчетов

На испытательном полигоне Горьковского автомобильного завода в Нижегородской области прошла первая тренировка военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) к военному параду в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Цель первой тренировки — научиться держать равнение в колоннах и шеренгах, соблюдая интервалы и дистанции. В мероприятии приняли участие войны-разведчики, танкисты, артиллеристы, огнеметчики, автомобилисты, подразделения Росгвардии, ОМОНа, кадеты и юнармейцы.

Тренировки пеших парадных расчетов будут проводится регулярно для повышения навыков строевой подготовки и оттачивания строевого шага под сводный оркестр.

В этом году в Нижнем Новгороде впервые пройдет военный парад и праздничный салют, после присвоения городу звания «Город трудовой доблести». В параде примут участие основные боевые танки Вооруженных Сил России Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-2, бронированные автомобили с повышенной проходимостью «Рысь», «Тигр», «Тайфун», а также исторические образцы военной техники.

В первой тренировке приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЗВО, юнармейцев и представителей различный силовых ведомств Нижегородского гарнизона.

(Фото: Константин Морозов)

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