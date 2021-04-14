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14.04.2021 (14:00)

Танковую армию ЗВО в ходе весеннего призыва пополнят более 5 тыс. новобранцев

В ходе весеннего призыва граждан на военную службу соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, пополнят свыше 5 тыс. новобранцев.

Каждого призывника на сборных пунктах обеспечат летней и зимней формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, средствами индивидуальной защиты такими, как медицинские маски и антисептики.

После прибытия в места прохождения службы новобранцы будут размещены в изолированных спальных помещениях на двухнедельный карантин и пройдут комплексное медицинское обследование.

После окончания карантина вновь прибывшее пополнение будет приведено к Военной присяге, после чего молодые военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Западный военный округ
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