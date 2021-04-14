14.04.2021 (13:45)

В Нахимовском ВМУ подвели итоги конкурса «Образовательные игры во внеурочной деятельности и дополнительном образовании»

В Нахимовском военно-морском училище (ВМУ) в Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса «Образовательные игры во внеурочной деятельности и дополнительном образовании», который был организован училищем и проводился в период с 1 февраля по 5 апреля 2021 года.

На конкурс было представлено более 130 работ из 27 довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации в двух номинациях — для педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности (102 работы) и для педагогов, реализующих программы дополнительного образования (29 работ).

Организационный комитет конкурса возглавил помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом по военному образованию капитан 1 ранга Алексей Литвинов. Также в состав жюри вошли: заведующая кабинетом научно-методического сопровождения досуговых программ Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных кандидат педагогических наук Ирина Карелова, заведующий экспериментальной площадкой средней общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга Георгий Кузьмин, заведующий кафедрой основного и общего среднего образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования кандидат педагогических наук Ирина Муштавинская.

При проверке конкурсных материалов основное внимание уделялось оценке степени новизны образовательной игры (представлена известная игра, игра с существенными изменениями, принципиально новая игра). Также оценивались убедительность описания педагогических эффектов при применении игры и разработанность технологии внедрения игры в образовательную деятельность.

По результатам участия, на основании экспертных оценок членов жюри, первое место в номинации для педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности, досталось игре «Бункер» (авторы Поляков В.И., Проскуряков С.А., Джумалинов Д.Е.; ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус МО РФ»). На втором месте игра «Школа шпионов» (авторы Кривобок А.В., Свойкина И.В., Борисов А.Ю.; ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище МО РФ»). Почетным третьим местом отмечена игра «Sea captain» (автор Шаферова И.В.; ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище МО РФ»).

В номинации для педагогов, реализующих программы дополнительного образования, победу одержала игра «Танцевальная навигация» (автор Яматаева Н.И.; ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище МО РФ»). Второе место досталось проекту «Применение игровой технологии обучения многолосному пению вокалистов эстрадного ансамбля посредством алгоритма Pitch Shift цифровой обработки аудиосигнала» (автор Симонова Н.Г.; ФГКОУ «Екатеринбургское суворовское военное училище МО РФ»). На третьем месте игра «Танки Второй мировой войны» (автор Комарова С.В. ФГКОУ «Московское суворовское военное училище МО РФ»).

В 2021/2022 учебном году на базе Нахимовского военно-морского училища запланирована научно-практическая конференция, в ходе которой будут представлены лучшие игровые практики, способствующие активному вовлечению воспитанников в образовательный процесс, и презентован сборник по итогам конкурса.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице