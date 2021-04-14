14.04.2021 (16:30)

Снайперы РВВДКУ и Ульяновского соединения ВДВ стали лучшими в Воздушно-десантных войсках по итогам отборочного этапа конкурса «Снайперский рубеж»

На полигоне Поливно в Ульяновской области завершился этап конкурса по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) Воздушно-десантных войск «Снайперский рубеж», проводимого в рамках Армейских международных игр-2021.

В этом году конкурс собрал около 100 лучших снайперов ВДВ из Новороссийска, Пскова, Иванова, Тулы, Улан-Удэ, Ульяновска, Уссурийска и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ).

За две недели конкурса, в ходе четырех этапов, были определены лучший снайпер в индивидуальном зачете, лучшая снайперская пара, наиболее слаженная команда, а также самая быстрая и меткая команда.

В ходе состязаний военнослужащие отработали более 20 сложнейших задач на время.

Особое внимание экспертов, специалистов и судей было уделено оценке работы снайперов в обороне и наступлении, а также в темное время суток при поражении цели на различных расстояниях.

Самым зрелищным этапом конкурса стала индивидуальная гонка снайперов «Снайперский биатлон», в котором определялась самая быстрая и меткая команда, а участникам предстояло пройти полосу препятствий со звуковыми эффектами боя и ведением стрельбы из пистолета, снайперской винтовки и автомата.

По итогам соревнований в дивизионе «Армейский снайпер» уверенную победу одержали курсанты РВВДКУ, на втором месте — снайперы горного соединения ВДВ из Новороссийска, третьими стали хозяева конкурса — десантники из Ульяновска.

В дивизионе «Профессионал» первое место также у снайперов Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, на втором месте — представители гвардейского воздушно-десантного соединения из Иванова, замкнули тройку призеров снайперы из Новороссийска.

На торжественной церемонии закрытия победители и призеры в личном и командном первенстве были награждены кубками, медалями и грамотами.

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