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14.04.2021 (13:30)

Командующий войсками ЮВО прибыл Крым для оценки уровня подготовки подразделений, задействованных в контрольной проверке

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников прибыл в подчиненные объединения, дислоцированные на территории Крымского полуострова, для руководства мероприятиями контрольной проверки их боевой подготовки за зимний период обучения.

В ходе рабочей поездки генерала армии Александра Дворникова будет дана объективная оценка реальных способностей соединений и воинских частей Черноморского флота, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО и ряда воинских формирований общевойсковых объединений ЮВО.

В рамках контрольной проверки спланировано проведение учений, в том числе двусторонних командно-штабных, специальных учений по видам обеспечения, тактико-специальных учений различных родов войск и специальных войск, а также двусторонних тактических учений от ротных до дивизионных включительно.

В течение двух месяцев учения будут проведены поочередно со всеми подразделениями соединений и воинских частей ЮВО, в том числе задействованными в проведении военных парадов в ознаменование Дня Победы.

По плану контрольных мероприятий оперативной и боевой подготовки в масштабе всей территории ЮВО пункты управления общевойсковых армий, объединения ВВС и ПВО ЮВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии замкнуты в единую защищенную систему связи.

По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова в качестве подразделений подыгрыша выступают батальонные тактические группы общевойсковых армий, эскадрильи оперативно-тактической и морской авиации, экипажи кораблей в составе ударных групп, а также подразделения противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск, разведки и материально-технического обеспечения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Командующий
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