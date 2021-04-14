14.04.2021 (15:30)
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России провел встречу с коллегой из Таджикистана
Сегодня в Москве состоялась встреча начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генштаба Вооруженных Сил – первым замминистра обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенантом Эмомали Собирзода.
В ходе встречи подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития российско-таджикистанского военного и военно-технического сотрудничества, в том числе вопросы функционирования российской военной базы на территории Таджикистана.
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