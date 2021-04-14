14.04.2021 (15:15)

В 2021 году по линии ОДКБ будут организованы четыре учения на территории Таджикистана и России

В 2021 году по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут организованы четыре совместных учения, которые пройдут на территории Таджикистана и России. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ, прошедшего под его председательством.

«В текущем году на территории Таджикистана спланировано проведение ряда совместных учений — с силами и средствами разведки «Поиск-2021», с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021», с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021». На территории Российской Федерации предусмотрено проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2021», — сказал начальник российского Генштаба.

Генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в ходе заседания Военного комитета ОДКБ был рассмотрен порядок реализации приоритетных направлений деятельности Организации в военной сфере, предложенных Республикой Таджикистан на период председательства в 2021 году, отданы соответствующие поручения по их выполнению.

Участники заседания «обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, подтверждено единое понимание генеральными штабами вооруженных сил стран ОДКБ спектра угроз военной безопасности и необходимости скоординированных совместных действий по их нейтрализации, эта работа будет продолжена, рассмотрели порядок организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки».

По словам начальника Генерального штаба ВС РФ, также определены направления дальнейшей работы по совершенствованию военной составляющей ОДКБ. Они касаются функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ, создания под эгидой ОДКБ совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, деятельности базовых учебно-методических организаций по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ и специалистов в области информационной безопасности.

«Считаю, что поставленные цели достигнуты, а итоги заседания Военного комитета будут способствовать поддержанию стабильности в государствах – членах ОДКБ», — заключил генерал армии Валерий Герасимов.

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