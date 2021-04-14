14.04.2021 (13:15)

Более 30 мобильных прививочных бригад приступили к вакцинации личного состава ЮВО против коронавирусной инфекции

Более 30 мобильных прививочных бригад приступили к вакцинации военнослужащих на территории воинских частей и общевойсковых полигонов Южного военного округа (ЮВО) против коронавирусной инфекции.

Командующим войсками ЮВО генералом армии Александром Дворниковым принято решение значительно нарастить темпы вакцинации во всех военных гарнизонах ЮВО.

Всего на территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых — мобильные.

«Данное количество обеспечивает ежедневную вакцинацию свыше 2 тыс. человек как на базе военных медицинских учреждений, так и в полевых условиях», — подчеркнул генерал армии Александр Дворников.

Мобильные прививочные бригады проводят вакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях, в образовательных учреждениях Минобороны России а также на базе медицинских пунктов общевойсковых полигонов.

Кроме того, военные медики приступили к вакцинации новобранцев, прибывающих в воинские части в ходе весеннего призыва. Для этих целей зарезервировано более 20 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Призывникам, прибывающим в соединения и воинские части ЮВО, предлагают пройти вакцинацию в период планового карантина. При этом учитываются показания медицинских специалистов, а также информация о ранее перенесенном инфекционном заболевании.

На сегодняшний день на территории ЮВО завершили вакцинацию более 80 тыс. военнослужащих. К прививочной кампании привлечено свыше 50 тыс. специалистов гражданского персонала воинских частей и учреждений ЮВО, а также более 120 тыс. членов семей военнослужащих.

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