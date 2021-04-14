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14.04.2021 (12:45)

В Душанбе прошло заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны государств-участников СНГ

Сегодня в столице Республики Таджикистан — Душанбе — прошло 52-е заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

В мероприятии приняли участие делегации от военных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ, предприятий военно-промышленного комплекса, руководители базовых организаций государств-участников СНГ в области исследования проблем ПВО.

В ходе заседания подведены итоги деятельности Координационного комитета в 2020 году, рассмотрены вопросы организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2021 году, основным из которых станет совместное учение с боевой стрельбой «Боевое Содружество–2021».

Участники совещания также обсудили исследования, проводимые в области построения системы воздушно-космической обороны государств – участников СНГ, а также состояние и перспективы развития военно-технического сотрудничества Российской Федерации с государствами – участниками СНГ в области ПВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ПВО , Международная деятельность , СНГ
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