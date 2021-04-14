14.04.2021 (14:45)

Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

Корабли Черноморского флота вышли в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения.

Отряд кораблей в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышли из пунктов базирования и провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота.

В море экипажи кораблей выполнят одиночные и совместные зачётные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени.

В ходе учения отряд кораблей Черноморского флота отработает различные задачи по предназначению в соответствии с единым замыслом учения.

В мероприятиях также будут задействованы самолёты и вертолёты морской авиации ЧФ.

Учение проводится в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

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