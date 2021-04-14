14.04.2021 (12:30)
В Туве завершилась вакцинация военнослужащих ЦВО и гражданского персонала от коронавирусной инфекции
Личный состав соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Республике Тыва, полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции первым и вторым компонентами отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
К вакцинации были привлечены все категории военнослужащих и гражданский персонал соединений и воинских частей, которые ранее не болели COVID-19 и не имели симптомов простудных заболеваний.
Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.
С военнослужащими и гражданским персоналом проводились предварительные беседы, в которых была доведена информация о COVID-19 и воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека.
Вакцинирование проводилось с письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.