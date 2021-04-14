14.04.2021 (12:30)

В Туве завершилась вакцинация военнослужащих ЦВО и гражданского персонала от коронавирусной инфекции

Личный состав соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Республике Тыва, полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции первым и вторым компонентами отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

К вакцинации были привлечены все категории военнослужащих и гражданский персонал соединений и воинских частей, которые ранее не болели COVID-19 и не имели симптомов простудных заболеваний.

Перед процедурой проводился обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

С военнослужащими и гражданским персоналом проводились предварительные беседы, в которых была доведена информация о COVID-19 и воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека.

Вакцинирование проводилось с письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

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