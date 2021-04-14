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14.04.2021 (12:15)

Участники конкурса «Саянский марш-2021» провели завершающую тренировку по ски-альпинизму перед стартом международных соревнований

Участники конкурса «Саянский марш-2021» провели завершающую тренировку по ски-альпинизму в горах Западный Саян (Красноярский край) перед стартом международных соревнов аний.

Подготовка к конкурсу проходила на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки».

Сегодня военнослужащие всех команд выполнили важные конкурсные элементы — спуск по дюльферу, выполнение зачетного упражнения из автомата Калашникова АК-74, спуск с горы на лыжах в связке.

В ходе проведения конкурса участникам предстоит преодолеть многокилометровый лыжный марш с выполнением 12 специальных заданий таких, как преодоление подъемов и спусков с применением горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие.

В состязаниях принимают участие сборные команды из России, Китая, Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, а также женская сборная команда Министерства обороны Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , АрМИ , Саянский марш
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