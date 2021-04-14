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14.04.2021 (11:45)

Военные инженеры ЦВО приступили к подрывам льда на реках Башкирии для защиты населенных пунктов от паводка

Военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) начали помогать жителям Башкирии защищать от паводка села, расположенные в Дуванском и Белорецком районах республики.

Две подрывные группы работают вблизи населенных пунктов Ассы и Месягутово, где расчищают русла рек Инзер и Ай от скопившихся ледовых заторов. Они закладывают взрывчатые вещества на лед и проводят подрывы для прохода воды по руслу рек.

Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным на основании обращения местных властей.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных команд из состава инженерно-саперных подразделений. Все команды укомплектованы военнослужащими по контракту и оснащены современными образцами специального вооружения инженерных войск.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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