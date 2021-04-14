14.04.2021 (11:30)

В Самаре прошла первая тренировка парада Победы

Военнослужащие 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели первую тренировку парадных расчетов и механизированной колонны на военном аэродроме Кряж»

В составе парадных расчетов прошли военнослужащие, представители Росгвардии, МЧС России и воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД.

Механизированная колонна была представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, реактивными системами залпового огня «Ураган» и «Град», оперативно тактическими ракетными комплексами ОТРК «Искандер-М» и зенитными ракетными системами С-400 «Триумф».

В парадном строю прошли свыше 1,6 тыс. военнослужащих и более 50 единиц техники.

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