14.04.2021 (11:15)

В 28 субъектах Урала, Сибири и Поволжья начали работу «горячие линии» по вопросам призыва

В военных комиссариатах 28 субъектов дислокации Центрального военного округа (ЦВО) начали работу «горячие линии» по вопросам призыва граждан на военную службу.

Молодые люди и их родители могут получить консультации, касающиеся весеннего призыва на военную службу, порядка прохождения медицинских комиссий, сбора документов и другим интересующим вопросам.

Помимо сотрудников военных комиссариатов, будущие защитники Отечества могут обратиться в электронные приемные командующих видами, родами войск и военными округами через сайт Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, «горячая линия» работает в штабе ЦВО в Екатеринбурге с 1 апреля. С 10:00 до 12:00 в будние дни специалисты военного округа готовы ответить на вопросы, касающиеся призыва по телефону 8 343 359-32-72.

С территории регионов дислокации ЦВО весной на военную службу будет призвано более 52 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

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