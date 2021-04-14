Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2021 (11:15)

В 28 субъектах Урала, Сибири и Поволжья начали работу «горячие линии» по вопросам призыва

В военных комиссариатах 28 субъектов дислокации Центрального военного округа (ЦВО) начали работу «горячие линии» по вопросам призыва граждан на военную службу.

Молодые люди и их родители могут получить консультации, касающиеся весеннего призыва на военную службу, порядка прохождения медицинских комиссий, сбора документов и другим интересующим вопросам.

Помимо сотрудников военных комиссариатов, будущие защитники Отечества могут обратиться в электронные приемные командующих видами, родами войск и военными округами через сайт Министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, «горячая линия» работает в штабе ЦВО в Екатеринбурге с 1 апреля. С 10:00 до 12:00 в будние дни специалисты военного округа готовы ответить на вопросы, касающиеся призыва по телефону 8 343 359-32-72.

С территории регионов дислокации ЦВО весной на военную службу будет призвано более 52 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ЦВО начался второй этап конкурса «Воздушные рубежи–2021»
Минометчики Центрального военного округа отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией
Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» ЦВО отразили удар условного противника в рамках контрольной проверки в Сибири
Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары выиграл золото Всероссийских соревнований по каратэ

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false