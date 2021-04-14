14.04.2021 (10:45)

Расчеты ОТРК «Искандер» ВВО нанесли ракетные удары по целям условного противника в Забайкалье

С расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, в рамках контрольной проверки соединений и воинских частей за зимний период обучения проведено контрольное занятие с выполнением задач по нанесению условных ракетных ударов.

В ходе занятия ракетчики совершили многокилометровые марши в основные и запасные позиционные районы, выполнили задачи по развертыванию пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций, доставке и перегрузке ракет.

Командованием соединения оценивалась способность командиров подразделений принимать самостоятельные решения на применение сил в различных условиях обстановки.

Также были проверены практические навыки расчетов пусковых установок по подготовке к стрельбе и выполнению одиночных и групповых ракетных ударов с проведением учебных (электронных) пусков ракет по целям, имитирующим командные пункты и радиолокационные станции противника на удалении в несколько сотен километров.

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