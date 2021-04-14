14.04.2021 (13:00)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провел в Москве заседание Военного комитета ОДКБ

Россия рассчитывает на активизацию военного сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, открывая в качестве председателя заседание Военного комитета ОДКБ. Он выразил признательность участникам заседания за то, что, несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемиологическую обстановку, они прибыли в Москву.

«Рассчитываем, что это будет добрым знаком для активизации военного сотрудничества в рамках ОДКБ, а итоги заседания послужат дальнейшему углублению взаимодействия наших оборонных ведомств», — сказал начальник российского Генштаба.

Генерал армии Валерий Герасимов напомнил, что ситуация, связанная с масштабным распространением коронавирусной инфекции, не позволила Военному комитету ОДКБ собраться в 2020 году. Поэтому два заседания были проведены по видео-конференц-связи.

Глава Военного комитета ОДКБ проинформировал участников заседания об изменениях, произошедших в его составе. Так, на должность начальника Генерального штаба ВС Армении назначен генерал-лейтенант Артак Давтян. На должность начальника Генштаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь — генерал-майор Виктор Гулевич. Начальником Генерального штаба ВС Киргизии стал генерал-майор Эрлис Тердикбаев.

«От лица присутствующих поздравляю коллег с назначениями на высокие посты. Желаю доброго здоровья, успехов в служебной деятельности и плодотворной работы в Военном комитете», — сказал Валерий Герасимов.

В заседании также принимали участие первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба ВС Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый замеминистра обороны Таджикистана генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хаируллоев.

Заседание Военного комитета ОДКБ проходило в закрытом режиме.

Перед началом заседания Военного комитета ОДКБ его участники посетили Главный храм ВС РФ, музейный комплекс «Дорога памяти», возложили цветы к монументу «Матерям победителей».

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