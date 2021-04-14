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14.04.2021 (10:30)

На аэродроме Пушистый начались тренировки механизированной колонны ВВО, участвующей в параде Победы на Сахалине

На аэродроме Пушистый в Сахалинской области начались тренировки механизированной колонны, которая примет участие в военном параде, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе ежедневных тренировок механики-водители отработают синхронность проезда, соблюдение дистанции и скорость движения боевой техники.

В составе механизированной колонны задействовано 40 единиц военной и специальной техники. Так, перед трибунами пройдут зенитные ракетные комплексы «Оса», бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С», крупнокалиберные буксируемые пушки «Гиацинт-Б», реактивные системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». По традиции замыкать колонну будет легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии периода Великой Отечественной войны БМ-13 «Катюша».

Впервые зрителям военного парада будут представлены зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», заступившие на боевое дежурство по охране воздушного пространства острова Сахалин в феврале текущего года.

30 апреля и 4 мая 2021 года на площади Победы в Южно-Сахалинске запланировано проведение ночных тренировок механизированной колонны совместно с парадными расчетами.

Генеральная репетиция военного парада пройдет на центральной площади города 7 мая с 10:00 до 13:00 часов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
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