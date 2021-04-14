14.04.2021 (10:15)

Около 1700 граждан Приморского края будут призваны на военную службу в рамках весеннего призыва

Около 1700 граждан Приморского края будут призваны на военную службу в рамках весеннего призыва. На сегодняшний день более 1000 новобранцев уже прошли медкомиссии в военных комиссариатах муниципальных образований, а 300 из них — призваны на службу. Первая отправка команд из сборного пункта военного комиссариата края в войска планируется в конце текущего месяца.

По словам военного комиссара Приморского края полковника Николая Тригубко, главной особенностью текущего призыва по-прежнему является строгое соблюдение санитарных мер, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Все сотрудники военных комиссариатов, работающие с призывниками, прошли вакцинацию препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Всего в рамках подготовки к призыву защиту от COVID-19 получили около 800 сотрудников военкоматов Приморья. Кроме того, спланирована и уже реализовывается добровольная вакцинация призывников. Для этого необходимое количество доз препарата направлено в медицинские учреждения муниципалитетов, где каждый новобранец получит возможность обезопасить как свое здоровье, так и окружающих.

Как и годом ранее на сборном пункте края и в районных комиссариатах приняты исчерпывающие меры по сохранению здоровья призывников. Создана трехуровневая система барьеров, которая подразумевает регулярное тестирование и разделение потоков прибывающих граждан. Для лиц, которым положена отсрочка от призыва на военную службу, предусмотрены отдельные часы приёма. Подготовлено необходимое количество медицинских масок и дезинфицирующих растворов. Места сбора призывников оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля, а также проведены другие меры предупреждения заболевания и своевременного выявления лиц с признаками вирусной инфекции.

Стоит отметить, что граждане, имеющие среднее профессиональное и высшее образование, могут отслужить два года по контракту вместо года по призыву.

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечат формой одежды согласно принадлежности к виду и роду войск, предметами личной гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на период следования к месту службы.

Весенний призыв стартовал в ВВО 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

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