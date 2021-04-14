14.04.2021 (10:00)

В столице Бурятии в военном параде примут участие более 1400 военнослужащих ВВО

В Улан-Удэ в военном параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие два батальона и 16 рот, более 1400 человек и свыше 50 единиц военной техники.

На сегодняшний день с военнослужащими Улан-Удэнского гарнизона проводятся тренировки в составе парадных коробок на аэродроме Восточный.

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии пройдут более 1000 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), в частности, парадные расчеты штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения.

Запланировано прохождение парадного расчета воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадет школы-интерната №2.

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34. Впервые по главной площади Улан-Удэ пройдет бесствольная система залпового огня времен Великой Отечественной войны БМ-13 «Катюша» и тяжелый танк ИС-2.

В составе колонны также будут представлены современные бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Ураган», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), «Урал-4320» с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», армейские мотовездеходы АМ-1.

В настоящее время водители и механики-водители завершают обслуживание техники, которая примет участие в параде Победы и приступят к отдельным от парадных расчетов тренировкам, в ходе которых военнослужащие будут отрабатывать синхронность прохождения техники в составе механизированной колонны.

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