14.04.2021 (09:45)

На вооружение разведывательного подразделения ВВО в Бурятии поступили бронеавтомобили «Тайфун»

Бронеавтомобили «Тайфун-К» поступили на вооружение разведывательного подразделения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия.

Этот универсальный бронированный автомобиль представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью. Он может выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым колесом и местом под днищем. «Тайфун» имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов.

На машине установлены пять видеокамер. В случае поражения лобового стекла они смогут обеспечить круговой обзор водителю машины и экипажу в бронемодуле. Также возможна установка дистанционного управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок.

По прибытии техники в подразделения водители приступят к её обкатке на специализированном автодроме. Военнослужащие отработают навыки вождения на бронемашинах в различных погодных условиях по пересеченной местности, научатся маневрировать на скорости, управлять машинами в составе колонны на крутых подъемах и спусках.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице