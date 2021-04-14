14.04.2021 (09:30)

Разведчики ЮВО из Абхазии пройдут курс специальной подготовки в горах Северной Осетии

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выдвинулись на полигон Дарьял в Республике Северная Осетия – Алания, где пройдут курс специальной горной подготовки.

Под руководством опытных инструкторов разведчики изучат способы выживания, жизнеобеспечения и маскировки в составе разведывательных групп. Они преодолеют горные маршруты с перепадами высот до 2700 м, освоят навыки передвижения на скалистых участках маршрута, отработают действия в сторожевом охранении, патрулировании и секрете.

В течение месяца разведчики сдадут зачеты по военной топографии, огневой, тактико-специальной и горной подготовке, а в завершении курса совершат восхождение на вершину горы Араухох в Северной Осетии.

При выполнении специальных задач в горах военнослужащие применят современные штатные технические средства, в том числе переносной комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». Вес горного снаряжения и экипировки военнослужащего составляет около 30 кг.

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