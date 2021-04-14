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14.04.2021 (09:15)

В горах Дагестана артиллеристы КФл уничтожили боевую технику условного противника

В ходе двусторонних батальонных тактических учений артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отработали учебно-боевые задачи с привлечением расчётов беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

На общевойсковом полигоне в горах Дагестана военнослужащие задействовали комплексы беспилотного воздушного наблюдения и разведки БЛА «Орлан-10», позволяющие вести контроль земных объектов в труднодоступной местности.

С их помощью военнослужащим удалось обнаружить командные пункты, боевую технику и инженерные сооружения условного противника и передать их координаты на командно-наблюдательный пункт. В свою очередь артиллеристские расчёты гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов 2С12 «Сани» поразили полноразмерные мишени, имитирующие боевую технику и огневые средства условного противника.

Основной целью учебных мероприятий была отработка принятия новых решений командирами артиллерийских подразделений при взаимодействии с расчётами БЛА.

Всего в двусторонних учениях участвовало около 1,5 тысячи военнослужащих морской пехоты КФл, было задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Артиллерия , Южный военный округ
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