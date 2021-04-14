14.04.2021 (09:00)

В параде Победы в Каспийске примут участие более 60 военнослужащих-женщин КФл

В военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на главной площади Каспийска примут участие более 60 женщин-военнослужащих Каспийской флотилии (КФл).

В состав сводного парадного расчёта войдут офицеры, сержанты и рядовые, проходящие службу в воинских частях и соединениях флотилии. Среди военнослужащих-женщин будут связисты, медики, психологи, представители поисково-спасательной и парашютно-десантной служб.

В настоящее время с женскими парадными расчетами проходят ежедневные тренировки с исполнением песен, а также отработкой строевых приемов и прохождения торжественным маршем.

При подготовке к торжественным мероприятиям все военнослужащие прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V». Также проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний среди участников парада.

Всего в параде Победы в Каспийске, который состоится на площади

В. И. Ленина, участвуют порядка 1,5 тысчи человек. Жители и гости города увидят более 30 различных видов вооружения и военной техники в составе механизированной колонны, в том числе: бронетранспортёры БТР-82А, зенитно-ракетный комплекс «Тор», береговые ракетные комплексы «Бал», ракетные системы залпового огня «Град», танк Т-90.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице