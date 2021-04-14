14.04.2021 (08:45)

На базе РВВДКУ пройдет выставка перспективных технологий и инновационных проектов для ВДВ «День инноваций Воздушно-десантных войск»

15-16 апреля 2021 года на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) пройдет тематическая выставка технологий и инновационных разработок «День инноваций Воздушно-десантных войск».

В проведении тематической выставки технологий и разработок в интересах Воздушно-десантных войск примет участие более 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, профильных предприятий промышленности и конструкторских бюро, научно-исследовательских организаций и органов военного управления Минобороны России.

В целях создания условий для поиска передовых технологий и инноваций в интересах Воздушно-десантных войск, демонстрации возможностей учебных, научных учреждений и предприятий промышленности в этой области в работу «Дня инноваций ВДВ» включена выставочная и научно-деловая программа, которая предполагает экспозиции перспективных образцов ВВСТ и инновационных технологий, а также ряд научно-практических конференций, серию семинаров, лекториев и круглых столов, посвященных развитию Воздушно-десантных войск.

Мероприятие будет проведено на учебно-материальной базе Рязанского высшего гвардейского воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова (г. Рязань) с участием Командования Воздушно-десантных войск, органов военного управления Минобороны России, представителей заводов-изготовителей и конструкторских бюро, военнослужащих ВДВ и курсантов РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова, приглашенных гостей.

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