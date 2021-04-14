14.04.2021 (08:30)

В соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ЦВО начался второй этап конкурса «Воздушные рубежи–2021»

В радиотехнических подразделениях объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа стартовал второй этап конкурса по полевой выучке среди подразделений радиотехнических войск «Воздушные рубежи - 2021».

В состязании профессионального мастерства принимают участие расчёты радиолокационных станций из Самарской области и Красноярского края. В ходе проведения конкурса участники выполнят нормативы по развёртыванию и свёртыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт. Помимо этого, специалисты РТВ отработают задачи по свертыванию техники, формированию автомобильных колонн, совершению марша в указанный район, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также преодолению зараженных участков местности.

В конкурсе задействованы лучшие расчеты радиолокационных станций «Подлёт», мобильной радиолокационной станции «Каста» и передового мобильного радиолокационного комплекса «Небо». Состязания завершатся 19 апреля. Победители второго этапа «Воздушных рубежей» представят объединение ВВС и ПВО ЦВО на всеармейском этапе конкурса в мае.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице