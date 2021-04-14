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14.04.2021 (04:00)

В параде к 76-летию Победы во Владивостоке впервые будет представлена боевая машина пехоты БМП-3

В соединениях и частях Владивостокского территориального гарнизона ведется подготовка военной техники к тренировкам механизированной части парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В параде планируется задействовать 61 единицу военной техники. В составе механизированной колонны по улице Светланской во Владивостоке пройдут зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», современные бронетранспортёры БТР-82А буксируемые гаубицы, бронеавтомобили «Тигр», машины технического обеспечения. 

Кроме того, на параде в столице Приморья зрителям впервые покажут современную боевую машину пехоты БМП-3. 40 таких машин начале апреля поступили на вооружение морской пехоты Тихоокеанского флота.

Планируется, что 16 апреля в центре Владивостока пройдёт первая ночная тренировка механизированной части парада Победы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВВТ , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ)
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