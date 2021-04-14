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14.04.2021 (07:00)

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» ЦВО отразили удар условного противника в рамках контрольной проверки в Сибири

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Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, отразили воздушное нападение условного противника.

По замыслу учения условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры военного объекта. Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-УМ» обнаружили авиацию условного противника на дальности около 400 км. Цели немедленно были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-400 «Триумф», которые выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками. Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника.

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном подавлении.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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