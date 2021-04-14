14.04.2021 (06:00)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО провели двустороннее батальонное учение с применением авиации в Нижегородской области

Военнослужащие танкового полка общевойсковой армии, дислоцированного в Белгородской области, провели двухсторонние батальонные тактические учения с применением армейской авиации на базе Центра боевой подготовки Западного военного округа в Нижегородской области.

В ходе учений военнослужащие отработали совершение марша в позиционный район, где провели подготовительные мероприятия к наступлению и манёвренной обороне. Экипажи танков Т-72Б3 были усилены мотострелками на БМП-2, артиллерийскими батареями, вооруженными буксируемыми гаубицами «Мста-Б», зенитными ракетными взводами, подразделениями разведки и радиационной, химической и биологической защиты, а также ударными вертолётами Ми-24 «Крокодил» отдельного вертолётного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Батальон наступающей стороны, скрывшись под аэрозольными дымовыми завесами от разведывательных БЛА «противника», смогли активно применять ландшафтные и рельефные преимущества, а при помощи союзных беспилотных летательных аппаратов ударного типа захватили выгодные рубежи условного противника.

Отступавшая сторона отработала действия по безопасному выходу из боя и восстановлению боеспособности при содействии эвакуационных отделений.

Всего в двухсторонних батальонных тактических учениях участвовали около 500 военнослужащих, а также задействовано свыше 70 единиц военной и специальной техники.

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