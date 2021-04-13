13.04.2021 (21:10)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Самары выиграл золото Всероссийских соревнований по каратэ

В Казани прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АК БАРС». Более 1400 спортсменов из 37 регионов России боролись за звание сильнейших в возрастных категориях от 10 лет и старше.

Участником одного из самых крупных и значимых Всероссийских турниров по каратэ, закрывающих сезон стал рядовой спортивной роты ЦСКА г. Самара Олег Кавка. В весовой категории до 75 кг армеец не просто одержал победу, а завершил полуфинальный и финальный поединки досрочно. Со счетом 9:1 в полуфинале он одолел земляка из Тюмени и в поединке за первое место также со счетом 8:0 досрочно выиграл у соперника из Татарстана. Кроме медали высшего достоинства армеец увез домой еще один приятный трофей – Кубок за победу в номинации «Самый быстрый бой».

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