Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.04.2021 (21:05)

Воспитанники СШОР ЦСКА по спортивной борьбе завоевали пять наград на турнире в Оренбурге

В Оренбурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвящённые памяти Заслуженного учителя школы Российской Федерации, одного из основателей школы классической и греко-римской борьбы Оренбуржья, мастера спорта Евгения Францева. На счету воспитанников армейского Клуба 5 наград - три серебряных и две бронзовые.

Воспитанники спортивной школы (олимпийского резерва по спортивным единоборствам) ЦСКА трижды поднимались на вторую ступень пьедестала и два раза на третью на турнире по греко-римской борьбе в Оренбурге.

Обладателем серебряной награды в весовой категории до 63 кг стал Саддам Исмоилов. В этой категории его поддержал товарищ по школе Данил Багацкий - он завоевал в этом весе бронзовую награду.

В весовой категории до 67 кг на счету юных армейских борцов сразу две награды - «серебро» и «бронза». Хасанбой Арисланбеков стал вторым, а Андрей Белавин - третьим.

Андрей Анисимов, выступающий в весовой категории до 77 кг стал обладателем серебряной награды.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвящённые памяти Заслуженного учителя школы Российской Федерации, одного из основателей школы классической и греко-римской борьбы Оренбуржья, мастера спорта Евгения Францева имеют богатую историю. Турнир проводится уже более 20 лет, а в декабре 2016 года он утверждён в статусе всероссийского.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Николай Панков осмотрел тренировочные объекты спортивных школ ЦСКА на Москве-реке
На этапе ВДВ конкурса по полевой выучке «Снайперский рубеж» определили самую быструю и меткую команду
Сотрудники военной автомобильной инспекции ЦВО в Челябинской области провели акцию «Автошина»
Поисково-спасательная группа ЦВО завершила перегруппировку сил для обеспечения посадки «Союза МС-17»

Метки:
ЦСКА , Центральный военный округ , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false