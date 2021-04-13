13.04.2021 (21:05)

Воспитанники СШОР ЦСКА по спортивной борьбе завоевали пять наград на турнире в Оренбурге

В Оренбурге прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвящённые памяти Заслуженного учителя школы Российской Федерации, одного из основателей школы классической и греко-римской борьбы Оренбуржья, мастера спорта Евгения Францева. На счету воспитанников армейского Клуба 5 наград - три серебряных и две бронзовые.

Воспитанники спортивной школы (олимпийского резерва по спортивным единоборствам) ЦСКА трижды поднимались на вторую ступень пьедестала и два раза на третью на турнире по греко-римской борьбе в Оренбурге.

Обладателем серебряной награды в весовой категории до 63 кг стал Саддам Исмоилов. В этой категории его поддержал товарищ по школе Данил Багацкий - он завоевал в этом весе бронзовую награду.

В весовой категории до 67 кг на счету юных армейских борцов сразу две награды - «серебро» и «бронза». Хасанбой Арисланбеков стал вторым, а Андрей Белавин - третьим.

Андрей Анисимов, выступающий в весовой категории до 77 кг стал обладателем серебряной награды.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвящённые памяти Заслуженного учителя школы Российской Федерации, одного из основателей школы классической и греко-римской борьбы Оренбуржья, мастера спорта Евгения Францева имеют богатую историю. Турнир проводится уже более 20 лет, а в декабре 2016 года он утверждён в статусе всероссийского.

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